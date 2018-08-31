Клоуны, флешмобы и уличные танцы: заряд летней энергии ждет школьников Минска 1 сентября

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный экспресс-курс дозарядки летней энергией для всех школьников состоится в столичном парке Горького 1 сентября на празднике "Энергия лета", сообщили БЕЛТА организаторы.

"У многих школьников перед началом учебного года появляется странное чувство, когда кажется, что до полного счастья наслаждения летом не хватило самой малости, а внутренняя батарейка заполнена на 99%. Большой детский праздник поможет добрать этот самый важный процент и прийти в школу на позитиве", - отметили организаторы.

Своей энергией с гостями праздника поделятся лучшие детские коллективы страны. Развлечений хватит всем: двойная клоунская программа от театра "Люди и куклы", музыкальные и танцевальные флешмобы, увлекательные игры для всех возрастов и ростовые куклы, лотерея подарков, аквагрим и фотозона, дегустационный бар, творческая станция для детей до 6 лет.

Несколько часов бесплатных активностей, удовольствия и радости после торжественных линеек и первого урока - лучший способ встретить 1 сентября. Помогать заправляться позитивом всем участникам будет ведущий праздника - певец и просто веселый человек Саша Немо.-0-