31 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Клуб активного долголетия появился в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии Виктор Спиридонов.

Заседания проводятся еженедельно на базе этого клуба. Его участники горожане, желающие узнать больше об основах здорового образа жизни, отказе от вредных привычек, обучиться навыкам самоконтроля за состоянием здоровья, получить дополнительные знания о болезнях, факторах риска, нетрадиционных методах лечения заболеваний.

По словам Вктора Спиридонова, как правило, собирается около 30 человек различного возраста. Занятия проходят в непринужденной форме под руководством врачей различных специальностей по группам (артериальная гипертензия, скандинавская ходьба, нетрадиционные методы лечения, психологическая коррекция, апитерапия и лечение продуктами пчеловодства, восточная медицина, подология и аппаратный педикюр и др.). "Например, на первых заседаниях клуба участники получили знания о нетрадиционных методах лечения заболеваний в Центре, приняли участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе, где рассказывалось, как правильно питаться и правильно подобрать палки для занятий. Далее следовала практическая часть с демонстрацией техники ходьбы и основных упражнений для разминки и заминки", - рассказал главврач.

"Забота о своем здоровье и долголетии личное дело каждого из нас. Этому способствует и мода на здоровый образ жизни, и свободный доступ к любой информации, и многообразие фармацевтических препаратов. Вместе с тем, чтобы разобраться во всем и определить правильный подход, людям зачастую не хватает специальных знаний и совета профессионала. Именно эту задачу и призван решать наш Клуб активного долголетия", - добавил руководитель.-0-