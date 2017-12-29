Клуб любителей бега "Виктория" организует старт в новогоднюю ночь

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб любителей бега "Виктория" проведет в Минске старт в новогоднюю ночь, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.
Старт состоится у Дворца спорта 31 декабря в 23.30. Финиш - у новогодней елки у Дворца спорта. Участникам предстоит преодолеть 8,5 км. Маршрут забега будет пролегать по пешеходной и велодорожке проспекта Победителей с разворотом на площади Государственного флага.
Для всех любителей здорового образа жизни, кто пожелает принять участие в забеге и пройдет регистрацию на сайте 42195.by/events/, организаторы обещают комфортные условия, а также возможность необычным способом встретить Новый год.
Забег состоится при поддержке Министерства спорта и туризма, Белорусской федерации легкой атлетики.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3553 BYN
|2.378 BYN
|2.375 BYN
|USD
|1.9727 BYN
|1.985 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.4279 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN