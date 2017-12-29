Клуб любителей бега "Виктория" организует старт в новогоднюю ночь

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб любителей бега "Виктория" проведет в Минске старт в новогоднюю ночь, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Старт состоится у Дворца спорта 31 декабря в 23.30. Финиш - у новогодней елки у Дворца спорта. Участникам предстоит преодолеть 8,5 км. Маршрут забега будет пролегать по пешеходной и велодорожке проспекта Победителей с разворотом на площади Государственного флага.

Для всех любителей здорового образа жизни, кто пожелает принять участие в забеге и пройдет регистрацию на сайте 42195.by/events/, организаторы обещают комфортные условия, а также возможность необычным способом встретить Новый год.

Забег состоится при поддержке Министерства спорта и туризма, Белорусской федерации легкой атлетики.-0-