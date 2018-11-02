Клубы для занятий спортом пап и детей планируется открыть в ноябре во всех районах Минска

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время реализации республиканского проекта БРСМ "ПапаЗал", направленного на популяризацию здорового образа жизни, отцовства, семьи и семейных ценностей, в каждом районе столицы в ноябре планируется создать одноименные клубы для совместных занятий спортом пап и детей, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете ОО "БРСМ".

В частности, 3 ноября "ПапаЗал" откроется в столичном ФОК "Адреналин". Для участия в его работе приглашают молодых пап с детьми, проживающих или работающих в Заводском районе. Каждую субботу с 11.00 до 12.30 абсолютно бесплатно они смогут посещать физкультурно-оздоровительный комплекс. Для участников будут разработаны программы тренировок, во время которых "Адреналин" предоставит для малышей свежевыжатые соки и коктейли.

Как сообщалось, с инициативой создания "ПапаЗалов" по всей стране в свое время выступила гомельская молодежь, которая первой реализовала в регионе проект по активному участию пап в воспитании детей. Суть проекта - предоставить отцам возможность для занятий спортом со своими детьми в выходной день или вечернее время на базе школы. Спортивный зал - идеальное место для такого отдыха. Сейчас такие залы работают в Калинковичах, Петрикове, Бресте и Могилеве. Молодежную инициативу поддержали и за пределами страны - в России и Украине. "ПапаЗалы" запущены уже в Тольятти и Киеве.-0-