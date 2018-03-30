Книжный салон и памятник лаборю откроют в Иваново к Дню белорусской письменности

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново идет подготовка к юбилейному XХV Дню белорусской письменности, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивановского райисполкома Валентина Бородинчик.

В центре города, на ул. 17 сентября, будет развернута мини-экспозиция городов-столиц Дня белорусской письменности. Кроме того, там откроется книжный салон - эту миссию берет на себя ОАО "Белкнига". Также за счет спонсорских средств ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко" будет установлен памятник лаборю. "Этим именем когда-то называли мужчин, жителей местечка Яново, которые ходили по миру, собирая пожертвования на строительство и восстановление церквей. Их еще называли профессиональными "христорадниками". Лаборский промысел просуществовал до начала 40-х годов прошлого века", - рассказала Валентина Бородинчик.

Одним из главных объектов станет городской парк, где развернется основное действо. На его обустройство планируется направить Br1 млн. Там будут созданы тропа здоровья, воркаут-площадки, другие молодежные и детские зоны отдыха, аттракционы.

Также запланировано проведение текущего и капитального ремонта ряда объектов. Это СШ №4 - единственная в Брестской области с белорусским языком обучения, детский сад №4, детская и взрослая библиотеки, школа искусств. Еще одна статья расходов - дороги. На эти цели предусмотрено направить Br500 тыс. из республиканского дорожного фонда.

Кроме того, Министерство спорта и туризма выделит средства на обустройство тренажерных залов и мини-футбольной площадки, Министерство образования - на модернизацию компьютерного оборудования в школе. Мининформ поможет в издании двух книг - "Люди и время" Игоря Гетмана и "Памятники Ивановщины".

"Творческая составляющая праздника пока в процессе обсуждения. Точный план совместно с Министерством информации нам нужно разработать и представить на утверждение до 25 мая", - дополнила начальник отдела райисполкома.

XХV День белорусской письменности пройдет в Иваново 2 сентября и будет посвящен теме "Моя малая родина". Праздничные мероприятия будут финансироваться за счет предусмотренных на эти цели средств местных бюджетов, а также республиканских органов госуправления и иных источников.-0-