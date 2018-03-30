Кобяков поручил завершить реконструкцию трассы М6 до II Европейских игр

30 марта, Ивьевский район /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Андрей Кобяков поручил завершить реконструкцию трассы М6 Минск - Гродно - граница Республики Беларусь (Брузги) до II Европейских игр, которые пройдут в нашей стране в 2019 году. Такое поручение он дал сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть график работ, к Европейским играм дорога должна быть в идеальном состоянии, - подчеркнул Андрей Кобяков. - И к этому времени вдоль трассы должны быть и объекты придорожного сервиса".

Премьер-министр Андрей Кобяков и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов знакомятся с ходом реконструкции автомобильной дороги М6 Минск-Гродно

Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак сообщил, что работы по реконструкции должны завершиться к концу 2018 года. "Из-за погодных условий март всегда не был для дорожников полноценным рабочим месяцем, но уже в апреле в графике появляются работы, связанные с асфальтом, земляным полотном. В этом году мы полностью на объекте откроем движение", - заверил он.

В ходе реконструкции на разделительной полосе М6 устанавливаются бетонные ограждения - монолитные и сборные. "Здесь есть плюсы в плане безопасности. В плане эксплуатации бетонные сложнее, чем металлические ограждения, которые применялись на разделительной полосе ранее. Но мы все это взвесили, учли различный опыт и приняли решение в пользу бетонных", - рассказал Анатолий Сивак.

Реконструкция автомобильной дороги М6 Минск-Гродно

"В случае монолитного важно качество бетона, чтобы ограждение могло достаточно долго служить и не разрушаться от температурных и других воздействий, например, реагентов, которыми посыпаются дороги. Мы пошли на установку таких ограждений и видим, что в части безопасности есть плюсы", - отметил министр.

Проект по реконструкции автодороги М6 реализуется за счет средств Всемирного банка. Общая сумма займа - $250 млн. Сейчас идет второй этап реконструкции на участке протяженностью 67,3 км.-0-