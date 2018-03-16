Кобяков посетит с рабочей поездкой Ганцевичский район

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Андрей Кобяков посетит сегодня с рабочей поездкой Ганцевичский район Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Главе правительства доложат о социально-экономическом развитии Ганцевичского района, перспективах развития малого бизнеса в районе и работе по созданию новых предприятий и производств.
Во время рабочей поездки будут обсуждаться перспективы развития и освоение новых видов продукции на ОАО "Завод Модуль", модернизация Ганцевичского завода крупнопанельного домостроения и принимаемые меры по удешевлению изделий для панельного домостроения.
Андрей Кобяков также посетит научно-экспериментальную базу "Журавинка" Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Речь пойдет о возможном создании опытно-производственной плантации голубики и организации цеха по производству кондитерской продукции из местного сырья (на основе энергосберегающей технологии переработки фруктов и овощей).
С участием премьер-министра будут рассмотрены перспективы развития сельскохозяйственной отрасли Ганцевичского района, готовность к весенне-полевым работам и ход выполнения указа от 4 июля 2016 года №253 "О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций".
Развитие системы здравоохранения Брестской области и Ганцевичского района планируется обсудить во время посещения премьер-министром центральной районной больницы.-0-
Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4203 BYN
|2.412 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9581 BYN
|1.963 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4354 BYN
|3.415 BYN
|3.435 BYN