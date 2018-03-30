Кобяков совершит рабочую поездку в Гродненскую область

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Андрей Кобяков посетит сегодня с рабочей поездкой Гродненскую область, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В Ивьевском районе главе правительства доложат о ходе реконструкции автомобильной дороги М6 Минск-Гродно.

Андрей Кобяков посетит ряд предприятий в Лиде - ОАО "Лида-агротехсервис", ИПУП "Белтекс Оптик", ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш". Будут обсуждаться итоги работы Лидского района за январь-февраль и перспективы его развития как центра экономического роста Гродненской области.

Речь также пойдет о выполнении поручения главы государства по совершенствованию работы райагросервисов по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, о создании новых предприятий и производств на территории Лидского района и трудоустройстве граждан на высокопроизводительные рабочие места.

Андрей Кобяков ознакомится с деятельностью современного Центра безопасности в Лиде и организацией на его базе обучения населения основам безопасной жизнедеятельности.-0-