Кобяков совершит рабочую поездку в Логойский район

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершит сегодня рабочую поездку в Логойский район Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Андрей Кобяков посетит ООО "БелКумысПром", где ему доложат об эффективности производства кобыльего молока на предприятии и развитии современного комплекса по разведению племенных русских и литовских тяжеловозов.
На предприятии "Истерн Шип" речь пойдет о реализации мероприятий республиканской программы по развитию овцеводства на примере данной компании, а также конкурентоспособности мяса баранов породы Иль-де-Франс на рынке Беларуси и стран ЕАЭС.
С участием Андрея Кобякова планируется рассмотреть производственно-финансовую деятельность и перспективы развития ЧПУП "Амкодор-Логойск". Один из вопросов для обсуждения - организация на предприятиии производства техники, предназначенной для лесопромышленного комплекса (харвестеров, форвардеров), а также производство элементов гидравлики и сварных конструкций.-0-
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