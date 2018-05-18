Кобяков совершит рабочую поездку в Витебскую область

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершит сегодня рабочую поездку в Витебскую область, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Андрей Кобяков посетит ОАО "Оршанский станкостроительный завод "Красный борец", где ему доложат о разработке и производстве высокотехнологичной наукоемкой станкостроительной продукции, наращивании объемов ее поставок на внешние рынки.

В ОАО "Оршанский инструментальный завод" будет обсуждаться ход подготовки инвестиционного проекта "Организация производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов", а также эффективность принимаемых мер по нормализации работы предприятия и выводу его на безубыточную работу.

Речь пойдет о повышении эффективности работы открытых акционерных обществ "Оршаагропроммаш", "Завод приборов автоматического контроля", "Завод "Легмаш", "Техника связи", "Оршанский авиаремонтный завод" и "Оршанский стройтрест №18".

Андрей Кобяков побывает на производственном унитарном предприятии "Оршанский мясоконсервный комбинат". Ему доложат о результатах финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития предприятия, о производстве детского питания и мерах по наращиванию его экспорта.

Работу интеграционной структуры, созданной на базе ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов", планируется обсудить во время посещения премьер-министром данного предприятия.

Будут также рассмотрены предложения рабочей группы, созданной распоряжением премьер-министра от 11 апреля 2018 года №97р, по стабилизации финансово-экономического состояния и эффективному развитию кооперативно-интеграционных структур в агропромышленном комплексе Витебской области.-0-