Кобрин принимает региональный марафон "Молодежь.by"

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине сегодня пройдет открытый региональный марафон молодежного творчества "Молодежь.by", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Кобринской районной клубной системы Людмила Чирун.

Девятый по счету марафон сменил свое название. До сих пор он был известен как "Лето", а еще раньше назывался фестивалем молодежных инициатив "Свободное движение". "Новое название предложила сама молодежь, решив, что оно должно быть креативнее прежнего. В кругах молодежи фестиваль востребован", - отметила директор районной клубной системы.

Большая часть программы праздника пройдет в городском парке. Всего предусмотрены три конкурсные площадки. Наиболее массовая и востребованная - вокальная, в которой будут соревноваться около 40 молодых исполнителей в двух возрастных категориях (от 14 лет и старше). Роллеры и скейтеры свое мастерство продемонстрируют на специальной площадке для экстремальных видов спорта. Местный Дворец культуры на время станет площадкой для смотра талантов в номинации "Театральное творчество".

Судя по заявкам, в марафоне планируют принять участие около 120 человек. Это учащаяся и работающая молодежь, студенты и школьники из Бреста и Брестского района, Кобрина, Пинска, Ляховичей, Иваново, Дрогичина, Жабинки, а также польского города-побратима Бельск-Подлясский. "Не удивимся, если сегодня придут ребята без заявки и захотят зарегистрироваться - такое на нашем марафоне бывает. Конечно, будем регистрировать", - сказала Людмила Чирун.

По ее словам, мероприятие всегда довольно массовое. Вместе с юными участниками приходят родители, друзья, группы поддержки, собираются зрители из числа жителей и гостей города. Победители получат призы от организаторов. Партнеры - парк имени А.В.Суворова и военно-исторический музей имени А.В.Суворова - подготовили для них подарочные сертификаты в виде входных билетов. Кроме того, каждый участник получит Диплом с эмблемой марафона.

Инициаторами и организаторами открытого регионального марафона молодежного творчества "Молодежь.by" выступают отдел культуры Кобринского райисполкома и районная клубная система.-0-