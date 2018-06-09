Кочанова: чувствую гордость за причастность к жизни Новополоцка

9 июня, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова в беседе с журналистами на праздновании 60-летия Новополоцка отметила, что испытывает чувство гордости за причастность к жизни этого города, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Натальи Кочановой, за минувшее десятилетие город изменился. Как и вся наша страна, он похорошел, стал более обустроенным. "Сегодня Новополоцк так же динамично развивается, как и тогда, когда здесь развернулась комсомольская ударная стройка. Думаю, лучшее еще впереди. Я чувствую радость и гордость за то, что причастна к жизни этого города", - подчеркнула глава Администрации Президента.

На церемонии торжественного открытия Дня города Наталья Кочанова зачитала приветственный адрес Президента Беларуси жителям и гостям Новополоцка по случаю 60-летия со дня образования города. Глава Администрации Президента также лично поздравила горожан с юбилеем: "Я знаю, что значит этот праздник для местных жителей. Это праздник всех новополочан, стоявших у истоков города и строительства крупнейших предприятий в нашей стране, праздник всех, кто сегодня здесь живет и работает. Думаю, эти славные традиции будут продолжаться из года в год".

Наталья Кочанова выразила признательность и благодарность ветеранам труда, трудовым коллективам, всем местным жителям и молодежи за вклад в развитие и процветание города.

Многочисленные слова поздравлений Новополоцку и его жителям высказали другие высокие гости, принимающие участие в юбилейных мероприятиях. "Мне вдвойне приятно быть здесь, потому что Новополоцк является культурной столицей Беларуси 2018 года", - подчеркнул министр культуры Юрий Бондарь. По его мнению, этот статус принадлежит городу по праву. Благодаря работе местных органов власти, совместным усилиям предприятий и организаций, различных учреждений в Новополоцке созданы все необходимые условия для раскрытия творческого потенциала, эстетического и нравственного воспитания его жителей, реализации талантов молодежи. "Город славен многими международными культурными проектами. Его визитной карточкой стал фестиваль юных исполнителей эстрадной песни "Хали-Хало". Мы гордимся достижениями городского Центра культуры, центральной библиотечной системы, учреждений образования", - отметил Юрий Бондарь.

В Новополоцке сегодня проходят масштабные мероприятия в честь 60-летия города. Праздничную программу дня открыло утреннее шествие трудовых коллективов и общественных организаций, продолжившееся торжественной церемонией поздравления жителей города-юбиляра на площади Строителей. В Парке культуры и отдыха развернулся фестиваль национальных кухонь и ремесленная аллея. Для юных новополочан работает детский городок в сквере возле школы искусств №1. Любители спорта собрались на состязаниях по тяжелой атлетике памяти Сергея Лагуна и воднолыжном турнире памяти Николая Генова. На протяжении дня организованы выставки и презентации, праздничная торговля. Завершит насыщенный день яркая концертная программа и красочный салют. 10 июня ФПБ проведет в Новополоцке гражданско-патриотическую акцию "Мы - вместе!". -0-