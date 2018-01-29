Кочанова назвала приоритетные задачи для Минска на 2018 год

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова на оперативном совещании в Мингорисполкоме назвала приоритетные задачи для Минска на 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Основные усилия городских властей в первую очередь должны быть сконцентрированы на таких направлениях, как обеспечение занятости, создание новых рабочих мест, контроль за ценообразованием, рост заработной платы. "В Минске ситуация на рынке труда неплохая: насчитывается более 12 тыс. вакансий, низкий уровень безработицы. Вместе с тем доведено серьезное задание по созданию новых рабочих мест. С вступлением в силу декрета №1 эти вопросы приобретают все большую актуальность, необходимо активнее предлагать людям те места, которые есть в городе, для работы", - считает Наталья Кочанова.

Она отметила, что в Минске по итогам 2017 года достигнут самый высокий уровень заработной платы в стране. "Но мы понимаем, что речь идет о среднем показателе, и нужно внимательно посмотреть на все категории трудоспособных граждан, которые работают на предприятиях и в организациях, чтобы заработная плата выплачивалась своевременно, был рост. Еще одна задача, поставленная главой государства, - поддержка врачей и учителей. В Минске традиционно оказывается поддержка работникам этих сфер, думаю, она будет продолжена и в нынешнем году", - добавила глава Администрации Президента.

Кроме того, Наталья Кочанова напомнила о требовании Президента по наведению порядка как в городе в целом, так и в его промышленных зонах в частности. "Мы в прошлый раз, когда я также присутствовала на оперативном совещании в горисполкоме, уже говорили о том, что каждый уголок города должен быть обследован, что необходимо подготовить программы по эстетизации городской среды. Вместе с тем, когда в пятницу Президент посещал "Минскинтеркапс", первое замечание, которое было сделано, касалось наведения порядка. Такого быть не должно", - отметила она.

К этим вопросам необходимо привлекать комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. "Все должно быть красиво, эстетично и гармонично, у города должна быть своя изюминка. У нас есть один год, чтобы выполнить эту задачу. Сегодня Минск узнаваем в других странах, все говорят о чистоте и порядке, и их нужно поддерживать", - добавила Наталья Кочанова.

Также Наталья Кочанова обратила внимание на необходимость ввода в эксплуатацию в 2018 году всех долгостроев, совершенствования светового оформления и освещения городских улиц, архитектурной подсветки зданий, на поддержку многодетных семей в строительстве жилья. Как проинформировал председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, в нынешнем году для этой категории очередников планируется построить около 68 тыс. кв.м, что позволит решить жилищных вопрос 1 тыс. семей. Всего на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе стоят более 5 тыс. многодетных семей, из которых около 1 тыс. уже улучшают жилищные условия.-0-