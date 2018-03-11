Кочанова рассказала о малой родине и женщинах во власти

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала о своей малой родине, семье и женщинах во власти, сообщает БЕЛТА.

Наталья Кочанова призналась, что у нее особое отношение к родному городу Полоцку. "Я не так давно уехала отсюда. Последние годы, конечно, жила и работала в Новополоцке, но это совсем рядом - 7 км. Для меня Полоцк - это все. Я родилась здесь, училась в школе, вуз заканчивала в Новополоцке, здесь родились мои дети. Поэтому вся моя жизнь, становление прошло на родной земле. И я счастлива, что нынешний год проходит под знаком Года малой родины", - сказала она.

Как отметила глава Администрации Президента, ощущение родного дома у нее возникает еще на въезде в Полоцк. Она старается чаще сюда приезжать и не сомневается, что каждый любит те места, где родился. "Чем старше становишься, тем это острее ощущаешь", - сказала Наталья Качанова.

Полоцк она считает знаковым для Беларуси городом, истоком государственности, культуры и не исключает того, что он в будущем может получить статус города-музея.

Также Наталья Кочанова поделилась мнением, сложно ли руководить мужчинами. "В Администрации работает достаточно много женщин. Не сказать, что это мужской коллектив. Раньше действительно приходилось работать в основном с мужчинами, потому что первая знаковая должность, которую мне пришлось на себе испытать, - заместитель председателя по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Полоцке. Тогда мне впервые стали задавать такие вопросы. Я ничего не вижу сверхъестественного. Мне кажется, не принципиально - работать с мужчиной или с женщиной, лишь бы это были ответственные, порядочные люди, которые нацелены на выполнение поставленных задач", - считает она.

По ее словам, в последнее время все больше представительниц прекрасного пола появляется в вертикали власть. В частности, в Гомельской области недавно руководителем райисполкома назначена женщина.

Отвечая на вопрос, удается ли при высокой должности уделять достаточно внимания родным, Наталья Кочанова сказала, что семья важна для любого человека, особенно для женщины. "Конечно, времени не хватает, чтобы сделать что-то существенное. Но и семья стала уже не такая большая. Дети взрослые, живут самостоятельно", - сказала она.-0-