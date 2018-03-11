Кочанова рассказала о малой родине и женщинах во власти

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказала о своей малой родине, семье и женщинах во власти, сообщает БЕЛТА.

Наталья Кочанова призналась, что у нее особое отношение к родному городу Полоцку. "Я не так давно уехала отсюда. Последние годы, конечно, жила и работала, в Новополоцке, но это совсем рядом - 7 км. Для меня Полоцк - это все. Я родилась здесь, здесь родились мои дети, училась в школе, вуз заканчивала в Новополоцке. Поэтому вся моя жизнь, мое становление прошло на родной земле. И я счастлива тому, что этот год проходит под знаком Года малой родины", - сказала она.

По словам главы Администрации Президента, ощущение родного дома у нее возникает еще на въезде в Полоцк. Она старается чаще сюда приезжать и не сомневается, что каждый любит те места, где родился. "Чем старше становишься, тем это острее ощущаешь", - отметила Наталья Кочанова.

Полоцк она считает знаковым для Беларуси городом, истоком государственности, культуры и не исключает того, что он в недалеком будущем может получить статус города-музея.

Также Наталья Кочанова поделилась мнением, сложно ли руководить мужчинами. "В Администрации работает достаточно много женщин. Не сказать, что это мужской коллектив. Раньше действительно приходилось работать в основном с мужчинами, потому что первая знаковая должность, которую мне пришлось на себе испытать, - заместитель председателя по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Полоцке. Тогда мне впервые стали задавать такие вопросы. Я ничего не вижу сверхъестественного. Мне кажется, не принципиально - работать с мужчиной или с женщиной, лишь бы это были ответственные, порядочные люди, которые нацелены на выполнение поставленных задач", - считает она.

По ее мнению, в последнее время все больше представительниц прекрасного пола появляется в вертикали власть. В частности, в Гомельской области недавно руководителем райисполкома назначена женщина.

Отвечая на вопрос о том, удается ли при высокой должности уделять достаточно внимания родным, Наталья Кочанова отметила, что семья важна для любого человека, особенно для женщины. "Конечно, времени не хватает, чтобы сделать что-то существенное. Но и семья стала уже не такая большая. Дети взрослые, живут самостоятельно", - сказала она.-0-