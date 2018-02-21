21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова считает необходимым пересмотреть цены на услуги по зимним видам спорта в Минске. Об этом она заявила сегодня на встрече с трудовым коллективом УП "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза", передает корреспондент БЕЛТА.

С вопросом о ценах на услуги по катанию на коньках, лыжах обратилась работница предприятия. Наталья Кочанова отметила, что этот вопрос будет взят на контроль. "Это не дело, когда зимой услуги по катанию на лыжах или коньках стоят немалые суммы. Это обсудим, посмотрим, из чего формируется эта цена. Вопрос обсудим с руководителем Минска. Люди должны быть информированы, где можно бесплатно покататься на лыжах, на коньках", - сказала она.

Глава Администрации Президента посетила оптово-логистический центр предприятия, который выполняет функции организованной поставки товаров критического импорта в торговую сеть "Белкоопсоюза", состоящую более чем из 8 тыс. магазинов и 700 автолавок. Наталья Кочанова также ознакомилась с работой цеха по производству изделий из натурального меха. В Беларуси работают шесть звероводческих хозяйств, которые поставляют материал для этого производства и на экспорт. Таким образом, предприятие организовало полный цикл производства изделий из натурального меха - от выращивания пушных зверей до пошива и реализации изделий.

После общения с коллективом цеха Наталья Кочанова отметила: "Здесь все довольны своей работой, она творческая, им нравится. Важно, что здесь используется отечественное сырье. Коллектив небольшой, но объемы приличные и хорошие результаты. Работники создают прекрасные изделия, которые пользуются спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. Поступают индивидуальные заказы. На мой взгляд, это просто произведения искусства. В целом серьезные вопросы здесь не прозвучали. На предприятиях, работающих менее стабильно, такие вопросы возникают".

"Белкоопвнешторг Белкоопсоюза" с апреля 2014 года является основным оптовым предприятием Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Деятельность компании направлена на экспорт-импорт товаров белорусских и зарубежных производителей, оптовую и розничную торговлю, грузоперевозки, общественное питание, а также производство и реализацию изделий из натурального меха.-0-