Коэффициенты к арендной плате за участки в Минске снижены для отдельных категорий плательщиков

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коэффициенты к арендной плате за земельные участки в Минске изменены для отдельных категорий плательщиков, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Минску.

По решению Мингорисполкома от 14 декабря 2017 года №4237 предусмотрены пониженные коэффициенты к арендной плате для организаций, основной вид деятельности которых относится к обрабатывающей промышленности (коэффициент устанавливается в размере 1,3), научно-технологических парков (0,4), инкубаторов малого предпринимательства (1).

В соответствии с пунктом 2.2 указа от 1 марта 2010 года №101 "О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности" уплата арендной платы в увеличенном (уменьшенном) размере на основании решений местных исполнительных комитетов производится с 1 января года, следующего за годом, в котором принято соответствующее решение.

"Таким образом, коэффициенты, установленные решением №4237, будут применяться в 2018 году", - отметили в пресс-центре.-0-