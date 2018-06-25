Количество датчиков контроля скорости на МКАД может быть увеличено

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество датчиков контроля скорости на Минской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) может быть увеличено. Об этом сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"Установлено 11 стационарных датчиков скорости, что улучшило ситуацию. Если будет необходимость, рассмотрим вопрос о возможном увеличении датчиков контроля скорости на Минской кольцевой автомобильной дороге, которые полностью исключат смысл выхода за допустимые параметры скорости потока", - сказал Вадим Гаркун.

Отвечая на вопрос о целесообразности ограничения движения до 90 км/ч на всех полосах МКАД, он отметил, что основную проблему создает небольшая часть водителей, которые допускают превышение скорости автомобиля над скоростью потока, что приводит к увеличению числа опасных маневров.-0-

"Паркрайт" зафиксировал около тысячи нарушений парковки в Минске Отвечая на вопрос о нелегальных таксистах на остановке общественного транспорта на улице Немига, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома отметил, что проблема действительно существует, сотрудники ГАИ реагируют на эту ситуацию.

ГАИ Минска во время проведения II Европейских игр будет работать в усиленном режиме "Поскольку мы ожидаем большое количество участников и гостей, которые планируют прибыть в Беларусь, сотрудникам столичной Госавтоинспекции однозначно придется работать в усиленном режиме, - проинформировал Вадим Гаркун.

В Минске увеличат число участков с фотофиксацией нарушений парковки Речь идет об участках, где создаются условия угрозы безопасности дорожного движения. Для них характерно активное движение пешеходов поблизости от торговых, развлекательных и других объектов, где по условиям видимости стоящий транспорт создает угрозу пешеходам.

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