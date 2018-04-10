10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Количество инфарктов в Брестской области снижается, сообщила на пресс-конференции главный врач областного кардиологического диспансера, главный внештатный кардиолог управления здравоохранения облисполкома Наталья Побиванцева, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главврача, внедрение высокотехнологичных методик, создание межрайонных кардиоцентров позволили несколько обуздать ишемическую болезнь сердца (ИБС). Так, за прошлый год по сравнению с 2016-м количество инфарктов среди трудоспособного населения в регионе снизилось на 16% - с 1608 до 1529 случаев (за счет лиц трудоспособного возраста - с 610 до 509).

В то же время тенденцию к росту имеют острые нарушения мозгового кровообращения. "Если по причине ИБС смертность в трудоспособном возрасте ежегодно снижается примерно на 1%, то случаи смертности по причине инсультов по сравнению с 2016 годом выросли на 20%. Это то, с чем мы будем работать в течение года", - отметила Наталья Побиванцева.

В целом общая заболеваемость болезнями системы кровообращения (БСК) среди населения растет. К факторам риска относятся злоупотребление алкоголем, курение, артериальная гипертензия, повышенная масса тела. Вместе с тем увеличивается выявляемость этой патологии. "Мы стали активно проводить работу с населением посредством выездных акций "Здоровое сердце - залог успеха". Это дало положительные результаты. Акция была инициирована руководством облисполкома и проводится с марта 2017 года. За этот период обследовано 186,4 тыс. человек - примерно 24% от трудоспособного населения области. Выявлено около 25 тыс. человек с повышенным артериальным давлением, из них впервые - у 2684. По итогам акций на дополнительное обследование были направлены 3380 человек", - уточнила Наталья Побиванцева.-0-

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