28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество кабинетов предабортного консультирования в Минске в этом году удвоится, сообщила сегодня журналистам начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Светлана Манышева, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году были открыты три межрайонных кабинета по предабортному консультированию, в них обратились 2 894 человека. Что дало свой эффект - количество абортов снизилось на 13,6%, - сказала Светлана Манышева. - В первом полугодии планируется открытие еще трех кабинетов - в Заводском, Первомайском и Московском районах".

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович добавила, что большое влияние на решение о сохранении ребенка имеет мужчина, поэтому с папами при предабортном консультировании также работают очень много.

За 2017 год в Минске появилась детская реанимация в родильном доме на базе 6-й городской клинической больницы, в 5-й клинической больнице открыт второй этап выхаживания детей, родившихся раньше срока или имеющих какое-то заболевание. Шло переоснащение перинатальных центров. Показатель по младенческой смертности - 2,1 промилле (еще ниже - в Могилевской области - 1,9, а по республике в целом - 3,0). В мире Минск по этому показателю находится в одном ряду со Швецией, Японией. В Минске самый низкий по стране показатель детской смертности - 2,7 промилле (3,8 - по республике), он снизился более чем на 20% в сравнении с 2016 годом. Много работают медики над уменьшением детской инвалидности.

Планы на этот год: открыть второй этап выхаживания на базе 6-й клинической больницы, городской кабинет репродуктивного здоровья мужчин на базе Минского консультационно-диагностического центра, центр миомы матки в городской гинекологической больнице. "На базе 30-й городской поликлиники намерены открыть женскую консультацию. А в городском трансфузиологическом центре планируем открыть кабинет для беременных женщин с резус-отрицательной кровью", - добавила Светлана Манышева.-0-