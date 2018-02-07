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Количество микро- и малых предприятий и организаций в Минске увеличилось

Регионы 07.02.2018 | 10:23

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество микро- и малых предприятий и организаций в Минске за 2017 год увеличилось почти на 2%. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предпринимательство в Минске планомерно развивается, растет количество микро- и малых организаций. За прошлый год их количество увеличилось практически на 2%. Сегодня их более 110 тыс. Налоговые поступления от них составляют почти 40%, за последний год они тоже увеличились - на 3,4%. Занятых на данных предприятиях - более полумиллиона человек. Немаловажно и то, что малые предприятия постепенно развиваются, вырастают до средних. И, разумеется, создаются новые рабочие места", - сказал Николай Рогащук.

Он отметил, что после принятия ряда законопроектов по либерализации предпринимательской деятельности и снижению контрольной нагрузки все больше людей готовы к открытию собственного бизнеса или самозанятости на новых условиях. Об этом свидетельствую заявки и обращения, которые поступают в горисполком.

Среди созданных в прошлом году предприятий преобладали работающие в сфере торговли, услуг и строительства. Эти же сферы, полагает председатель комитета экономики, будут востребованы и в нынешнем году, хотя городские власти делают ставку, прежде всего, на инновационные и высокотехнологичные производства. "В этом году нужно создать 28,7 тыс. новых рабочих мест в Минске. Задача напряженная, но мы справимся. Должен сказать, что в столице не настолько большая проблема с безработицей - она на уровне 0,2%. Имеется достаточное количество вакансий - по пять на одного безработного".

Декрет №7 "О развитии предпринимательства" также будет активизировать участие бизнеса в создании новых рабочих мест, уверен Николай Рогащук. Помочь предпринимателям разобраться в его нюансах призвана специально созданная рабочая группа при Мингорисполкоме. В феврале-марте запланирован ряд выездных семинаров с субъектами хозяйствования. Первая встреча запланирована на 26 февраля в Московском районе - по ул. Фабрициуса, 4. Затем семинары пройдут 2 марта - в Советском, 12 марта - Центральном, 14 марта - Первомайском, 15 марта - Партизанском, 19 марта - Октябрьском, 21 марта - Фрунзенском, 22 марта - Заводском и 26 марта - Ленинском районах. Подробнее с графиком, местом и временем встреч можно ознакомиться на сайте мэрии.-0-

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бизнес, Минск, предприниматели, предприятие
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