Количество обращений граждан по вопросам трудоустройства уменьшилось - Исаченко

6 июня, Червень /Корр. БЕЛТА Количество обращений граждан по вопросам трудоустройства уменьшилось. Об этом заявил журналистам председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня после приема граждан по личным вопросам в Червене, передает корреспондент БЕЛТА.
"В целом число обращений граждан находится примерно на одном уровне. Как всегда, поднимаются вопросы земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, жилья. А вот вопросов по трудоустройству в последнее время стало меньше. Сейчас по большому счету больше обращаются руководители предприятий и хозяйств - не хватает квалифицированных рабочих для выполнения работ. Это и "БЕЛДЖИ", и "Амкодор", и другие крупные предприятия", - отметил Анатолий Исаченко.
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