7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество платных парковочных мест в Минске в 2018 году может увеличиться до 7,5 тыс., сообщил сегодня журналистам директор ГУ "Парковки столицы" Олег Лещинский, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, с 5 февраля в штатном режиме начала работать зона платной парковки по ул. Воронянского. Парковочные места располагаются по обе стороны от ул. Чкалова до ул. Авакяна. Здесь внедрена новая система контроля парковочного пространства с возможностью считывания автомобильного номера. С 12 марта станет платной парковка по обеим сторонам участка от ул. Свердлова до ул. Энгельса вдоль ул. Карла Маркса.

"Поэтапный план на 2018 год предусматривает увеличение количества платных парковочных мест до 5-7,5 тыс., решается вопрос перекрытия центрального квартала города. После окончания реконструкции стадиона "Динамо" будут задействованы ул. Кирова, Ленина, Комсомольская, Володарского. Уже расширена до перекрестка с ул. Платонова зона платной парковки по ул. Гикало, платные места оборудуем также по ул. Платонова, Ульяновской, П. Бровки, Академической", - отметил Олег Лещинский.

Всего до 2020 года планируется оборудовать около 25 тыс. платных парковочных мест в границах 2-го городского транспортного кольца. Сейчас в городе насчитывается 39 парковок на 2,5 тыс. парковочных мест. Предусмотрены различные варианты оплаты: с помощью SMS-сообщения, USSD-запроса, приложения для смартфона и интернет-банкинга, также через платежный терминал или по карте парковки. Установлено три тарифа: Br1, Br2 и Br5 в час. Дороже всего стоит услуга в районе Верхнего города.-0-