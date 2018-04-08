8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтопленных паводковыми водами подворий в Гомельской области выросло до 115, сообщили БЕЛТА в региональном управлении МЧС.

Работники МЧС круглосуточно проводят мониторинг ситуации. По данным на 8 апреля, паводковыми водами в Петриковском, Мозырском, Добрушском, Рогачевском районах подтоплены 8 участков дорог, 115 подворий, 18 подвалов жилых домов и 68 хозпостроек.

Подтопления талыми водами зафиксированы в пяти районах (Петриковском, Мозырском, Житковичском, Ветковском, Гомельском). Речь идет о 8 населенных пунктах, 16 частных подворьях, 13 хозпостройках, 3 подвалах жилого дома и участке дороги.

Как сообщалось 7 апреля, паводковыми водами в Гомельской области было подтоплено 8 участков дорог и 95 подворий.

МЧС напоминает о правилах подготовки к паводку. Сначала необходимо определить, где может появиться вода и по какому направлению пойти. Затем нужно очистить территорию у дома от снега и льда, а лед, который мешает проходить воде, разбить. После очистить дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму. При необходимости можно соорудить из подручных материалов простейшие преграды для воды. Следует убрать с подворья вещи, которые могут пострадать от воды, а в подтапливаемых помещениях не пользоваться электроприборами и не включать свет. В случае угрозы жизни или здоровью нужно обратиться за помощью в службу спасения по тел. 101, 112.-0-