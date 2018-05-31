Количество проданных объектов на аукционах в Витебской области выросло более чем на треть

31 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С начала года на аукционах фонда "Витебскоблимущество" продано 37 объектов госсобственности, что более чем на треть превышает данные за аналогичный период 2017 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по распоряжению госимуществом фонда Павел Лукьянов.

Сумма вырученных средств от реализации неиспользуемой недвижимости превысила Br972 тыс. (за аналогичный период 2017 года - около Br260 тыс.), при этом на 16 результативных аукционах объекты продавались по начальной цене, равной одной базовой величине (Br24,5).

Как показывает проведенный специалистами фонда анализ, наибольший интерес потенциальных покупателей вызывают здания и сооружения, по которым цена снижена на 80% или установлена в размере базовой величины. Причем в ходе торгов цена может вырасти значительно. Так, на аукцион 30 мая была выставлена со снижением начальной цены на 80% бывшая баня площадью 153,3 кв.м в деревне Старый Двор Поставского района, которая заинтересовала трех потенциальных покупателей. В результате победитель определился на 15-м шаге аукциониста, когда цена выросла примерно в пять раз почти до Br7 тыс.

Новый собственник появится у неиспользуемого здания склада площадью 345,8 кв.м в Поставах, которое продано местному частному предприятию на аукционе 30 мая за Br23,6 тыс. Объект выставлялся также со снижением начальной цены на 80%. В результате на торги зарегистрировались шесть участников, еще трое в последний момент отказались от борьбы за недвижимость. Победитель определился на 10-м шаге аукциониста, когда цена выросла в 2,5 раза.

На июнь-июль фонд "Витебскоблимущество" объявил торги по 90 объектам недвижимости. Всего в 2018 году на аукционы планируется выставить более 240 строений. Кроме того, решениями облисполкома определены способы вовлечения в хозяйственный оборот 28 объектов республиканской и 297 - коммунальной собственности. При наличии интересных инвестиционных предложений облисполком готов обсуждать варианты их использования в индивидуальном порядке.-0-