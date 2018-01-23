23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Количество ремесленников в Гомельской области увеличилось в 2017 году почти на 700 человек. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Гомельской области на 1 января этого года ремесленную деятельность осуществляют почти 3,5 тыс. человек. По сравнению с аналогичной датой прошлого года их количество увеличилось на 689 человек. Поступления от уплаты сбора ремесленниками в 2017-м превысили Br107 тыс. Это больше по сравнению с 2016-м почти на Br35 тыс.", - отметил Дмитрий Дайнеко. Самым популярным видом ремесленной деятельности в регионе является изготовление сувениров.

Замначальника инспекции напомнил, что с 12 января этого года после вступления в силу указа №364 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности" ремесленники работают по новым правилам. Указ дает им право реализовывать товары в своих мастерских, доставлять и пересылать продукцию покупателям почтовым отправлением, рекламировать изделия в интернете. Кроме того, ремесленник может обучать трех учеников. "Основным условием ведения ремесленной деятельности является самостоятельность ее осуществления, без привлечения иных физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам", - сказал Дмитрий Дайнеко.

Также он сообщил, что в Гомельской области с момента вступления в силу указа №337 "О регулировании деятельности физических лиц" (с 22 октября 2017 года), которым перечень видов деятельности, не требующих регистрации в качестве ИП, дополнен 12 новыми, начали вести свое дело без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 286 человек. Еще 118 ИП воспользовались нормами указа и стали осуществлять деятельность как физлица. В основном, это мастера по ремонту часов, обуви, парикмахеры.

Заместитель начальника инспекции подчеркнул, что для разъяснения нормативных документов, которые внесли существенные изменения в работу субъектов предпринимательской деятельности, физических лиц, в регионе используются различные формы. Так, сотрудники налоговых органов организуют встречи с выпускниками вузов, круглые столы, лекции, совместно со службами занятости проводят профориентационные занятия для людей, которые находятся в поиске работы.

Кроме того, в январе стартовала акция "Начнем бизнес правильно". На региональной странице сайта МНС собрана документация, информация, которая будет полезна для ИП и физлиц, размещен пошаговый пример, как открыть ИП, материалы о преимуществах электронных сервисов и т.д. В будущем инспекция планирует дополнить информацию видеоконтентом.

Всего в Гомельской области на 1 января 2018 года зарегистрировано более 26,4 тыс. ИП. Доля их платежей в общей сумме поступлений, контролируемых налоговыми органами, составила в прошлом году 2,3%, или Br52,8 млн.-0-