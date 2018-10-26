26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Количество учащихся в Гродненском областном кадетском училище планируется увеличить. Об этом сегодня во время торжественной церемонии вручения училищу знамени сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас кадетское училище размещается в собственном здании в агрогородке Поречье Гродненского района. Материальная и техническая база учебного заведения постоянно совершенствуются.

"Мы видим, что Гродненское областное кадетское училище популярно у молодежи. В этом году, например, вдвое был увеличен набор. Поступило на учебу 58 молодых людей, при этом конкурс был более двух человек на место. В ближайшее время будем прорабатывать вопрос об увеличении количества учащихся здесь. Дети осознанно делают выбор, старательно учатся, ведут здоровый образ жизни - это предпосылки успешного будущего", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что полученные кадетами знания пригодятся в гражданской жизни: ребятам важно выбрать ту профессию, где их умения и навыки будут максимально востребованы и полезны.

В торжественное обстановке кадетскому училищу знамя вручил командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Хренин. Изготовлено знамя специально для училища общественным объединением "Белорусский союз суворовцев и кадет". В центре знамени - герб Гродненской области.

"Для любой воинской части знамя - это символ чести, мужества и славы. Для кадетского училища, самих кадетов оно станет символом кадетского братства, патриотизма, объединяющим выпускников разных лет", - отметил Виктор Хренин. Он подчеркнул, что для учащихся здесь патриотизм, долг и честь - это не просто слова, а смысл жизни.

26 октября стал знаковым днем для 58 поступивших в училище. В торжественной обстановке в присутствии родителей, близких, почетных гостей мальчики и девочки дали клятву кадета.

"В стенах училища они получают самое главное - серьезное образование, которое станет подспорьем в дальнейшем обучении. Немаловажное обстоятельство: если кадет окончил училище с оценками не ниже 7, то он имеет право на поступление в высшие учебные заведения военных и силовых ведомств без прохождения вступительных испытаний", - отметил Виктор Хренин.

Сегодня в кадетском училище в 8-11-х классах обучаются свыше 100 юношей и 30 девушек. В училище действуют профильные классы в интересах Вооруженных сил, органов пограничной службы, МВД и МЧС. С 2014 года состоялось пять выпусков кадетов. 87% выпускников поступили в учебные заведения силовых ведомств, в том числе в Военную академию.-0-