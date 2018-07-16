Количество вакансий в Минской области в I полугодии увеличилось в 1,4 раза

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество вакансий в Минской области в I полугодии текущего года увеличилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Алексей Караленя.

"По состоянию на 1 июля в регионе заявлено 13,9 тыс. вакансий, что в 1,4 раза больше, чем на эту же дату прошлого года (9,7 тыс. вакансий)", - отметил Алексей Караленя.

Вместе с тем в I полугодии более чем на 25% уменьшилось число обратившихся за содействием в трудоустройстве в органы занятости: с более чем 20 тыс. человек до 15,1 тыс. Почти на 40% меньше стало безработных: если в январе-июне прошлого года их было свыше 13 тыс., то сейчас - около 8 тыс.

Снижен и коэффициент напряженности на рынке труда в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2 раза. На одного безработного условно приходится 5,5 вакансии (на 1 июля прошлого года было 1,9).

С трудоустройством на имеющиеся вакансии и созданные рабочие места в области помогли 10,6 тыс. гражданам, из них 6 тыс. безработных. Более 500 человек направлены на обучение, свыше 3 тыс. приняли участие в оплачиваемых общественных работах, 141 гражданин получил финансовую поддержку в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности в сфере агроэкотуризма. Еще 16 безработных и члены их семей переселены на новое место жительства и работы.

Уровень регистрируемой безработицы в целом по региону составил 0,4% и является наименьшим среди областей республики.

Специалист добавил, что "только в первом квартале нынешнего года трудоустроены на новые рабочие места 2311 человек (за счет создания новых предприятий - 1232, на дополнительно введенные рабочие места - 1079 человек)".-0-