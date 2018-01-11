"Колядный разгуляй" устроят в Полоцком районе

11 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. "Колядный разгуляй" устроят на старый Новый год в Полоцком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Богатырском сельском Доме культуры.

Рождественский праздник соберет 13 января в деревне Богатырская около 100 представителей Домов культуры со всего района, местных жителей и гостей. Празднование старого Нового года начнется с колядования по подворьям населенного пункта. Много эмоций подарит всем участие в последующих шуточных забавах и рождественских гаданиях. Так, девушки с помощью метания валенков будут определять, в какую сторону им предстоит выйти замуж, а в ходе "обнимашек" с забором узнают, в этом ли году случится это знаменательное событие.

Оправдывая название деревни, яркими впечатлениями обещают порадовать силовые конкурсы среди мужчин. Они будут участвовать в боях с мешками на козлах, ходьбе на колодках, арм-реслинге и поднятии гирь. В последнем состязании у предприимчивых холостяков будет реальный шанс вместо гирь поносить на руках девушек.

В спортивный блок программы входят и смешанные соревнования: гигантская скакалка, перетягивание каната, метлоболл, в котором вместо клюшек используются метлы, а вместо шайбы - мяч, и другие.

Еще больше юмора и веселья ждет всех гостей праздника во второй части мероприятия, которое пройдет в местном Доме культуры. Здесь запланированы чаепитие, колядные танцы и творческий ринг представителей Домов культуры, которые определят лучшую колядную звезду и проведут шуточную защиту своих колядных мешков.-0-