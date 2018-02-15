Кольцевые перекрестки и дворы без машин планируют создавать в новых спальных районах Гродно

15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мини-кольца вместо традиционных перекрестков и дворы без машин планируют создавать в новых спальных районах Гродно. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Владимир Назарко, передает корреспондент БЕЛТА.

Первые кольцевые перекрестки появятся в районе улицы Лидской. "Это способ снизить скорость, успокоить движение без применения искусственных неровностей", - отметил Владимир Назарко. Мини-кольца не раз доказывали свою эффективность. В качестве примера начальник ГАИ привел выезд из Гродно в районе Южного рынка. Опасный перекресток, где часто происходили аварии, заменили на кольцо - и проблемы не стало.

Также в новых жилых районах планируют реализовать концепцию двора без машин, где вся придомовая территория будет отдана пешеходам, а парковки вынесены за пределы двора.

Продолжится работа по совершенствованию инженерной инфраструктуры на дорогах города. В частности, в 2018 году планируются изменения на почти 50 пешеходных переходах: часть из них будет дополнительно подсвечена, часть оборудована искусственными неровностями, будет проводиться работа по замене дорожных знаков. Ликвидируют неиспользуемые переходы, опасные зебры, рядом с которыми есть более безопасные варианты пересечения дороги.

Новые светофорные объекты появятся на пешеходных переходах по улице Горького у кольцевого перекрестка с бульваром Ленинского Комсомола и улицей Дубко, а также на аварийно-опасном переходе по улице Поповича.

Как отмечалось на пресс-конференции, на дорогах области в 2017 году, как и в предыдущие годы, отмечено снижение аварийности. В прошлом году по сравнению с 2016-м число аварий сократилось на 10,7% (с 383 до 342), количество погибших в них людей - почти на 20% (с 61 до 49), пострадавших - на 13,5% (с 416 до 360).-0-