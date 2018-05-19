Команда Московского района победила в спартакиаде ГУВД Мингорисполкома

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Московского РУВД стали победителями третьей спартакиады руководящего состава органов и подразделений ГУВД Мингорисполкома, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГУВД.

Спортивные состязания состоялись сегодня на территории учреждения образования "Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Беларуси". Участникам предстояло преодолеть несколько испытаний: стрельба из пневматической винтовки, разборка/сборка пистолета системы Макарова, поднятие гири весом в 24 кг, перетягивание каната, велосипедная гонка, конкурс "Эвакуация раненого". Всего за звание самых быстрых, метких и ловких боролись 14 команд.

В велогонках приняли участие начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Сергей Дорошко, а также начальники управлений ГУВД, начальники РУВД Минска, командир ОМОН ГУВД.

"Минская милиция на протяжении долгих лет демонстрирует свою спортивную подготовку, это неотъемлемая часть жизни и работы каждого сотрудника, - отметил Сергей Дорошко. - Наши сотрудники часто становятся победителями и призерами многочисленных турниров ведомственного уровня, городского, республиканского, международного масштаба. Уверен, что прошедшая спартакиада станет своеобразным символом дружбы и единства", - отметил начальник ГУВД.

По результатам велогонки начальник ГУВД Мингорисполкома оказался самым быстрым, серебро завоевал начальник Партизанского РУВД подполковник милиции Кирилл Кислов, бронзу - начальник Октябрьского РУВД полковник милиции Александр Ридецкий.

В командном зачете по результатам спартакиады победу праздновали сотрудники Московского РУВД Минска. Второе место заняли представители Фрунзенского РУВД, а бронза досталась команде аппарата ГУВД Мингорисполкома.-0-