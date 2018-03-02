Команды исполкомов Витебской области соревнуются в пулевой стрельбе на полигоне Лосвидо

2 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Команды исполкомов Витебской области сегодня соревнуются в пулевой стрельбе на полигоне Лосвидо, где проходит практическая часть занятий органов управления территориальной обороны региона. Об этом журналистам рассказал военный комиссар Витебской области полковник Руслан Шкодин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы проводим занятия по территориальной обороне с председателями райисполкомов, должностными лицами, которые курируют эти вопросы, и военными комиссарами. Будут подведены итоги 2017 года, определены направления совершенствования территориальной обороны области на нынешний год. Мы обозначим основные задачи на перспективу, проведем обучение теории и практике, - рассказал военком. - Практическая часть занятий - выполнение стрельб из различных видов оружия, состоящих на вооружении у территориальных войск. Проведем также соревнования по пулевой стрельбе на призы председателя Витебского облисполкома, которые посвящены 100-летию Вооруженных Сил Беларуси".

Развивая тему территориальной обороны, Руслан Шкодин подчеркнул, что она очень важна для обеспечения безопасности страны. "В случае посягательств на территориальную целостность, вооруженная защита государства приобретет всенародный и всеобъемлющий характер. Потому что практически каждый мужчина возьмет в руки оружие и будет защищать свой дом, город, район, свою республику", - убежден он.

В Беларуси существует система подготовки органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск. Проводятся командно-штабные и штабные учения, тренировки, плановые и внеплановые проверки боевой мобилизационной готовности органов управления и частей, а также занятия с должностными лицами.

Что касается итогов работы за прошлый год, то Руслан Шкодин подчеркнул, что Витебская область получила высокую оценку Министерства обороны за проведение практических маневров учения по территориальной обороне в Глубокском районе осенью. -0-