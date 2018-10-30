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Команды школьников сойдутся в математических боях в Гродно

Регионы 30.10.2018 | 07:29

30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Команды школьников поучаствуют 30 октября в математических боях, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник центра дошкольного, общего среднего и специального образования Гродненского областного института развития образования Людмила Мячина.

Участниками областного турнира математиков станут около 50 одаренных школьников. Они посоревнуются в умении решать математические задачи исследовательского характера, грамотно и убедительно представлять полученные результаты, аргументировано отстаивать свою точку зрения в публичных дискуссиях

"Первый этап турнира проходил заочно в сентябре-октябре текущего года. Командам необходимо было решить задания творческого характера и теоретически обосновать полученные решения. Участие приняли все районы области, но во второй этап прошли 8 лучших команд. Сегодня они будут состязаться во втором (финальном) этапе турнира, - рассказала Людмила Мячина. - В составе команды 6 человек - ученики 9-11 классов».

Финал пройдет в формате математических боев. В них команды будут по очереди докладывать свои исследования по предложенным заданиям, а также выступать в роли оппонента для других участников либо рецензента. Помимо команды-победителя, лучших назовут в индивидуальных номинациях. Чемпионы будут готовиться представить область на республиканском турнире.

Мероприятие организовано главным управлением образования Гродненского облисполкома и Гродненским областным институтом развития образования. Главная его цель - привлечение учащихся к исследовательской работе в области математики, привитие им навыков проведения коллективных научных исследований, представления и защиты своих результатов, ведения научной дискуссии.-0-

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Теги
Гродненская область, турнир, школы
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