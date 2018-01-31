Комаровский рынок каждую среду предлагает скидки на ряд товаров

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский Комаровский рынок объявляет акцию: каждую среду ряд товаров можно приобрести со скидкой 20%. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

В акционную продуктовую корзину попали кондитерские изделия, колбасные изделия и сало соленое, мясо птицы и мясные полуфабрикаты, специи, орехи и сухофрукты. Также по сниженной на 20% цене можно купить бакалейные товары, свежемороженую рыбу, молочную продукцию, товары для животных, чай и кофе, соления.

Акционные товары можно найти как в крытой части рынка, так и в сезонных секторах, в больших торговых объектах и у частников. Подробный список точек реализации продукции со скидкой можно найти на сайте рынка.

Посетителям столовой "Комаровка" предложена скидка на обеденное меню.-0-