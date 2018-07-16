Комаровский рынок в Минске оборудуют системой приточно-вытяжной вентиляции

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крытую часть Комаровского рынка необходимо оборудовать системой приточно-вытяжной вентиляции, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Нелли Гиндюк, в жаркую погоду условия для продавцов и покупателей в здании оставляют желать лучшего. "Вопрос оборудования его системой механической приточно-вытяжной вентиляции актуален. Предприятию выданы соответствующие рекомендации. Их предлагается учесть при реконструкции рынка", - отметила она.

Начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова добавила, что необходимые изменения планируется внести в проект.

Минский Комаровский рынок - крупнейший рынок страны и основная площадка для сезонной торговли сельхозпродукцией. Здесь расположено около 1,6 тыс. торговых мест, в том числе около 900 - на сезонной части. Есть возможность создания до 60 дополнительных торговых мест за счет выносных столов.

Как сообщал ранее генеральный директор Комаровского рынка Николай Хмельницкий, к летнему периоду на открытой части рынка отремонтированы торговые ряды, заменено асфальтобетонное покрытие на площади 500 кв.м. Проводился капитальный ремонт входной группы, включая полную замену покрытий крыльца и установку новых дверей. Завершается экспертиза проекта по замене трансформаторной подстанции, витражей крытой части рынка, строительству двухэтажного здания склада.

С началом сезона на Комаровском рынке занято около 96,8% торговых мест, в будние дни и субботу объект посещают до 70 тыс. покупателей.-0-