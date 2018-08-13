13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комбайнеры-трехтысячники появились в Минской области, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Лучшими в нынешнюю уборочную страду стали экипажи агрокомбината "Ждановичи": Виктор Стельмах и Михаил Саладуха намолотили 3255 и 3211 т зерна соответственно.

Также в числе передовиков представители агрокомбината "Снов", филиала "Правда-Агро" агрокомбината "Дзержинский", совхоза "Рачковичи" Белорусской железной дороги, агрофирмы "Лучники".

Всего в регионе убрано 91,4% площадей, намолочено почти 1,22 млн т зерна при средней урожайности 28,2 ц/га. Самый весомый каравай - у аграриев Слуцкого (почти 120,8 тыс. т), Несвижского (более 100 тыс. т), Минского (более 97,5 тыс. т), Копыльского (свыше 87,4 тыс. т), Пуховичского (почти 75,5 тыс. т), Дзержинского (более 72,4 тыс. т) районов.

По урожайности наибольших результатов добились Несвижский (44,5 ц/га), Дзержинский (44,5 ц/га) и Минский (41,2 ц/га) районы. Среди хозяйств в лидерах ОАО "Гастелловское" Минского района - 90 ц/га.-0-