Комиссии по содействию занятости населения услышат каждого - ФПБ

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссии, создание которых предусмотрено декретом №1 "О содействии занятости", услышат каждого. Об этом заявила сегодня журналистам председатель Быховского районного объединения профсоюзов Наталья Приборец, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Приборец отметила, что в Быховском районе комиссия по трудоустройству уже создана. Практика показала, что она может эффективно регулировать рынок труда: и в части численности безработных, и в части контроля за тем, чтобы наниматели соблюдали законодательство. "Подобные комиссии эффективны. Они дают возможность каждому человеку быть услышанным", - подчеркнула она.

В Быховском районе комиссия по трудоустройству тесно взаимодействует с профсоюзами. Те в свою очередь участвуют в ярмарках вакансий, проводят приемы граждан, где также помогают с поиском работы. Такое взаимодействие обеспечивает стабильную ситуацию на рынке труда. Сейчас, по данным Натальи Приборец, в районном центре предложения есть для 210 желающих трудоустроиться.

Сегодня в штаб-квартире ФПБ в Минске состоялось республиканское совещание профсоюзных работников со всех регионов. Профсоюзный актив обсуждал актуальные вопросы жизни страны, в числе которых меры по реализации декрета №1.-0-