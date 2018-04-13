13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комиссия обследует место обрушения стены бывшего дворца Радзивиллов в Барановичском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Барановичского райисполкома Денис Горновский.

На днях стало известно о частичном обрушении здания флигеля бывшего дворца, расположенного в деревне Полонечка. Сегодня на объект выехала специальная комиссия райисполкома. "Частично обрушились две стены флигеля, угрозы дальнейшего обрушения нет. На первоначальном, оперативном этапе это место будет ограждено и приняты меры по предупреждению дальнейшего обрушения", - сказал зампред райисполкома.

Денис Горновский добавил, что для проведения восстановительных работ необходима проектная документация - с учетом специфики объекта, его статуса историко-культурной ценности. "Отдельно восстанавливать кусок стены сегодня не имеет смысла. Надо восстанавливать объект в целом, и тот, кто этим займется, будет заключать соглашение с Министерством культуры, специалисты будут давать заключение, в том числе по архитектурному решению. Тут есть определенные требования и порядок работы", - отметил собеседник.

Между тем, на реставрацию объекта требуются немалые финансовые средства. По оценке независимых экспертов, только на восстановление фундаментов бывшего дворца нужно около $800 тыс., не говоря уже про внутреннюю отделку помещений.

Как сообщалось БЕЛТА, "Брестоблимущество" назначило на 29 мая повторный открытый аукцион по продаже бывшего дворца Радзивиллов. Начальная цена продажи составляет Br19,2 тыс. - это 20% от стоимости объекта. На торги со снижением цены на 80% комплекс выставляется в четвертый раз. По словам Дениса Горновского, удешевлять объект пока не имеет смысла, поскольку в этом случае процедура оценки и весь процесс продажи будут запущены по новой. "Аукцион будет проведен по этой цене - с понижением на 80%. Затем будем рассматривать вопрос о дальнейшем понижении цены до 1 базовой величины, а также вариант заключения прямого инвестдоговора на уровне облисполкома о безвозмездной передаче объекта инвестору", - пояснил зампред.

Бывший дворец Радзивиллов в Барановичском районе выставлен на продажу со снижением цены на 80% Повторный открытый аукцион по продаже историко-культурной ценности назначен на 29 мая. Продавцом комплекса капитальных строений в д. Полонечка выступает отдел образования, спорта и туризма Барановичского райисполкома.

Дворец в д. Полонечка является памятником архитектуры классицизма. Он был построен во второй половине XVIII века по приказу Матея Радзивилла по образу и подобию итальянской виллы Тривулзино. Потомки Радзивиллов жили в Полонечке до 1939 года. После войны во дворце располагалась школа-интернат. С 1999 года он пустует.-0-