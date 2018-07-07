Комитет госимущества Мингорисполкома в июле-августе проведет четыре аукциона

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного имущества Мингорисполкома в июле-августе проведет четыре аукциона, сообщили БЕЛТА в комитете.

9 июля на торги повторно с понижением цены на 80% выставлен бывший детский сад по ул. Л. Украинки. Инвестор может приобрести его примерно за Br545,5 тыс. Здание может использоваться для размещения в нем учреждения образования и воспитания.

На 23 и 25 июля, 6 августа запланированы аукционы по продаже изолированных помещений площадью 121,8 кв.м, 32,2 кв.м 94,8 кв.м по ул. Народная, 31, Воронянского, 11, пер. Вузовский, 16а. Начальная цена объектов недвижимости определена в размере свыше Br10,3 тыс., Br2,6 тыс. и около Br10,3 тыс. соответственно.

Всего в текущем году на продажу выставлены 38 объектов недвижимости, в том числе в перечень вошли 30 изолированных помещений в разных районах столицы. В 2017 году состоялись 64 аукциона по продаже 30 объектов госсобственности, из них 20 реализованы.

Как показывает практика, наибольшим спросом на аукционах пользуются изолированные помещения. В прошлом году в перечень было включено 18 таких объектов, в аукционах принимали участие более 30 предпринимателей, начальная цена поднималась в 7-8 раз. В начале этого года успешно прошли торги по продаже детских оздоровительных лагерей "Зеленое" и "Свитанок".-0-