Комната социально-бытовой адаптации для детей с особенностями развития откроется в Городее

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комната социально-бытовой адаптации для детей с особенностями развития младшего школьного возраста откроется в Городейской вспомогательной школе-интернате 6 марта, сообщили БЕЛТА в офисе сети Глобального договора ООН в Беларуси.

Как пояснила директор школы-интерната Елена Белькевич, в учебные планы таких учреждений включен предмет "Социально-бытовая ориентировка". Дети формируют навыки обращения с предметами быта, ухода за собой, а также правильные взаимоотношения с окружающим миром. "Маленькие дети поступают к нам совсем неподготовленными, порой они даже не умеют играть с игрушками. И если у домашних детей это происходит естественным путем, с нашими все намного сложнее, - сказала Елена Белькевич. - Поэтому специально оборудованная комната в таком обучающем процессе очень поможет".

Кабинет разделен на 4 зоны: кухня, магазин, бытовая зона, парикмахерская. Все предметы и мебель максимально приближены к реальности, но при этом совершенно безопасны для детей. Реалистичное воссоздание быта в игровой форме поможет детям понять простые принципы поведения в социуме.

Комната создана по совместному проекту "Мир вокруг нас" компании "Ф-АВТО" и благотворительного общества "Каритас (Минск)". Проект был признан лучшим на престижной премии HR-бренд 2017 в номинации "Большое сердце".

Городейская школа-интернат для реализации проекта была выбрана неслучайно. "Ф-АВТО" курирует это учреждение с 2012 года. И долгосрочный массовый проект, по мнению руководства, не только будет решать конкретную проблему, но и может стать хорошим примером для другого социально ориентированного бизнеса. В компании подчеркнули, что это первая подобная игровая комната в учреждении интернатного типа, рассчитанная на детей младшего возраста. В школах-интернатах есть тренировочные комнаты с реальной бытовой техникой и предметами для старших ребят с особенностями развития. Все партнеры проекта надеются, что в будущем комнаты, аналогичные созданной в Городее, будут созданы для младших школьников и в других учреждениях подобного типа.-0-