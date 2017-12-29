Компания "Нативита" поздравила воспитанников детского сада в Бешенковичах

29 декабря, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Частная компания "Нативита" приняла участие в благотворительной акции "Наши дети" - представители предприятия посетили детский сад №1 в Бешенковичах (Витебская область) и вручили воспитанникам подарки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в СООО "Нативита".

"Несмотря на то, что офисы компании находятся в Минске и Витебске, для нас очень важно поддерживать социальные учреждения в Бешенковичах, где территориально располагается наше производство, - отметила заместитель генерального директора по административным и правовым вопросам компании "Нативита" Елена Данина. - Мы чувствуем свою ответственность за этот регион Беларуси и гордимся возможностью быть причастными к его развитию".

Заведующая детским садом Мария Дрозд подчеркнула, что Новый год всегда связан с ожиданием волшебства, и задача взрослых сделать все возможное, чтобы этот праздник по-настоящему порадовал детей, наполнил их жизнь яркими, приятными эмоциями. "У нас замечательный педагогический состав, мы стараемся окружить малышей заботой и теплом. Очень рады, что коммерческие организации не остаются в стороне от добрых дел и помогают нам. Вместе мы сможем сделать для наших детей намного больше", - подчеркнула заведующая.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 11 декабря и продлится по 10 января. Марафон добра проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.

"Нативита" - международная научно-производственная фармацевтическая компания по разработке и выпуску инновационных лекарственных средств. Предприятие осуществляет свою деятельность с 2012 года при инвестиционной поддержке компаний-партнеров из Литвы, Индии и Словакии. -0-