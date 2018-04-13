Комплекс Храма-памятника Всех Святых в Минске будет полностью открыт в октябре

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс Храма-памятника Всех Святых в Минске, включая главный (центральный) придел, будет полностью открыт для посещения в октябре 2018 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Белорусского культурного центра духовного возрождения Александр Гостев сегодня на выездном заседании координационного совета по туризму в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в основном приделе продолжают работать строители, а также палехские мастера, которые трудятся над росписью и украшением храма. Они же оформили убранство двух боковых приделов, которые доступны для прихожан. Церковь уже сейчас является одним из знаковых объектов, гордостью Беларуси. Она впечатляет своим великолепием и богатством, уникальными фаянсовыми иконостасами, искусной церковной утварью, многообразием использованных материалов, технологическими приемами. Например, система умного света позволила отказаться от установки почти 800 светильников. В храме нет батарей - отопление устроено в полу, по технологии соловецких мастеров.

Церковь стала памятником 10 млн белорусам, погибшим в войнах, революциях и насильственных переселениях. В крипте заложена земля в хрустальных сосудах с полей битв, впитавших белорусскую кровь. Имена погибших увековечены в памятных плитах и вплетены в орнамент узоров стен. Также в этом сакральном месте горит благодатный огонь из Иерусалима, от которого можно затеплить свечу. Только в прошлом году крипту посетили около 20 тыс. человек.

По словам Александра Гостева, Всехсвятская церковь имеет кроме духовной серьезную идеологическую составляющую. "Это не просто православная церковь - ее функция намного обширнее. Крипта отражает всю историю Республики Беларусь, начиная от Грюнвальдской битвы и заканчивая катастрофой на ЧАЭС. Череда сосудов с землей, которая там собрана, иллюстрирует истинные ценности белорусского народа и его силу. Крипта - это свидетельство того, что наш народ никогда не предаст забвению своих погибших сыновей и дочерей. Это книга народной и молитвенной памяти. Что особенно интересно, в мероприятиях, которые проходят в крипте, участвуют представители всех конфессий: туда заходят и молятся и католики, и мусульмане, и иудеи", - отметил собеседник.

Первый камень в основание храма в 1991 году заложил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. К лету 2010 года при поддержке государства, верующих и спонсоров на пересечении улиц Калиновского и Всехсвятской вырос храм в форме шатра, увенчанного пятью золотыми куполами с крестами, высотой в 74 м. Это не только один из самых высоких храмов, но и самый вместительный - во время богослужения может принять до 1,2 тыс. человек.-0-