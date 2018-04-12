Комплекс по обращению с коммунальными отходами построят в Гомеле

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплекс по обращению с коммунальными отходами будет построен в Гомеле, сообщил сегодня журналистам генеральный директор коммунального производственного унитарного предприятия "Гомельское городское ЖКХ" Виктор Кулаго, передает корреспондент БЕЛТА.
Комплекс будет включать мусороперерабатывающий завод и полигон твердых коммунальных отходов. "Мощность мусороперерабатывающего завода составит 180 тыс. т в год. Это позволит перерабатывать отходы, образующиеся в Гомеле и Гомельском районе", - сказал Виктор Кулаго. В областном центре ежегодно образуется порядка 150 тыс. т твердых коммунальных отходов, еще 30 тыс. т - в Гомельском районе.
"Сейчас мы используем два полигона коммунальных отходов. Один из них практически исчерпал свои резервы. Его хватит еще на два-три года. Существующий в городе мусороперерабатывающий завод перерабатывает 30-35% из всего объема образовывающихся отходов", - сообщил гендиректор.
По словам Виктора Кулаго, глубина переработки ТКО на новом заводе будет в пределах 70%. "Из общего объема переработанных отходов 30% составит RDF-топливо, 10% - вторичные материальные ресурсы, 30% - компост, который сможет использоваться в дальнейшем в том числе для удобрений. На полигон планируют отправлять 30% отходов", - проинформировал он.
В настоящее время определяется площадка для размещения комплекса, ее площадь должны составить не менее 20 га. Рассматриваются два варианта: расширение площадей существующего мусороперерабатывающего завода, а также площадка на окраине областного центра в Советском районе.
Планируется, что к проектированию комплекса приступят в этом году, строительство может быть начато в 2019-м.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.558 BYN
|2.52 BYN
|2.542 BYN
|USD
|2.0698 BYN
|2.04 BYN
|2.055 BYN
|RUB
|3.2317 BYN
|3.265 BYN
|3.31 BYN