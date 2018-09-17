Комплекс по производству мяса индейки в Климовичском районе начнут строить в октябре

17 сентября, Климовичи /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Строительство комплекса по производству мяса индейки в Климовичском районе планируют начать в октябре текущего года. Об этом сообщил сегодня во время церемонии закладки памятной капсулы с посланием будущим поколениям на месте строительства предприятия возле д.Барсуки вице-президент группы компаний ARVI Видас Гедвилас (Литва), передает корреспондент БЕЛТА.
"Этот инвестпроект реализуется на Могилевщине благодаря поддержке Президента Беларуси, а также инициативности местных властей. Его успех будет зависеть от всех нас, в том числе вклада жителей Климовичского района, которые будут работать на новом предприятии, - сказал Видас Гедвилас. - У нашей компании большой опыт по производству мяса индейки, и мы уверены, что наши совместные старания принесут хороший результат".
В свою очередь председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский отметил, что добрососедские отношения Могилевской области с регионами Литвы динамично развиваются. "В области успешно работает ряд предприятий с литовским капиталом, и реализация еще одного крупного инвестиционного проекта будет содействовать укреплению наших дружеских отношений, а также придаст новый импульс экономическому развитию юго-восточного региона и Климовичского района", - подчеркнул он.
Почетные гости приняли участие в церемонии закладки памятной капсулы с посланием будущим поколениям.
Отправной точкой в реализации инвестпроекта в Климовичском районе стало поручение Президента Беларуси Александра Лукашенко Могилевскому облисполкому проработать совместно с компанией ARVI вопрос об организации производства мяса, данное при посещении в прошлом году Лидского района.
Проект предполагает организацию до конца 2020 года производства мяса индейки полного цикла, начиная от выращивания птицы до углубленной переработки мяса. Его мощность составит до 10 тыс. т продукции в год с перспективой увеличения до 15 тыс. т. Минимальный объем инвестиций составит около 48 млн евро. Планируется создать около 200 новых рабочих мест.
Комплекс будет представлять собой около 30 ферм по выращиванию и откорму индейки и пометохранилище, а также мясокомбинат, состоящий из цехов убоя и мясоперерабатывающей продукции. Проект будет реализовывать зарегистрированное в Климовичах юрлицо ООО "КЛИМАРВИ". Проектно-сметная документация проходит экспертизу.
По словам Видаса Гедвиласа, аналогичный комплекс успешно работает в Лидском районе. "Мы чувствуем поддержку на местах, желание развивать территории. Поэтому планируем активно развивать существующие и создавать новые производства. Мясные изделия, которые будут выпускаться в Климовичском районе, будут реализовываться как внутри страны, так и экспортироваться в соседние государства, страны ЕС", - сказал он.-0-
Фото Олега Фойницкого
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