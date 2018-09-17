Комплекс по производству мяса индейки в Климовичском районе начнут строить в октябре

17 сентября, Климовичи /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Строительство комплекса по производству мяса индейки в Климовичском районе планируют начать в октябре текущего года. Об этом сообщил сегодня во время церемонии закладки памятной капсулы с посланием будущим поколениям на месте строительства предприятия возле д.Барсуки вице-президент группы компаний ARVI Видас Гедвилас (Литва), передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот инвестпроект реализуется на Могилевщине благодаря поддержке Президента Беларуси, а также инициативности местных властей. Его успех будет зависеть от всех нас, в том числе вклада жителей Климовичского района, которые будут работать на новом предприятии, - сказал Видас Гедвилас. - У нашей компании большой опыт по производству мяса индейки, и мы уверены, что наши совместные старания принесут хороший результат".

Видас Гедвилас

В свою очередь председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский отметил, что добрососедские отношения Могилевской области с регионами Литвы динамично развиваются. "В области успешно работает ряд предприятий с литовским капиталом, и реализация еще одного крупного инвестиционного проекта будет содействовать укреплению наших дружеских отношений, а также придаст новый импульс экономическому развитию юго-восточного региона и Климовичского района", - подчеркнул он.

Владимир Доманевский

Почетные гости приняли участие в церемонии закладки памятной капсулы с посланием будущим поколениям.

Отправной точкой в реализации инвестпроекта в Климовичском районе стало поручение Президента Беларуси Александра Лукашенко Могилевскому облисполкому проработать совместно с компанией ARVI вопрос об организации производства мяса, данное при посещении в прошлом году Лидского района.

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, председатель Климовичского райисполкома Леонид Засемчук и президент группы компаний ARVI Видмантас Кучинскас

Посол Литвы в Республике Беларусь Андрюс Пулокас и председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский

Проект предполагает организацию до конца 2020 года производства мяса индейки полного цикла, начиная от выращивания птицы до углубленной переработки мяса. Его мощность составит до 10 тыс. т продукции в год с перспективой увеличения до 15 тыс. т. Минимальный объем инвестиций составит около 48 млн евро. Планируется создать около 200 новых рабочих мест.

Комплекс будет представлять собой около 30 ферм по выращиванию и откорму индейки и пометохранилище, а также мясокомбинат, состоящий из цехов убоя и мясоперерабатывающей продукции. Проект будет реализовывать зарегистрированное в Климовичах юрлицо ООО "КЛИМАРВИ". Проектно-сметная документация проходит экспертизу.

По словам Видаса Гедвиласа, аналогичный комплекс успешно работает в Лидском районе. "Мы чувствуем поддержку на местах, желание развивать территории. Поэтому планируем активно развивать существующие и создавать новые производства. Мясные изделия, которые будут выпускаться в Климовичском районе, будут реализовываться как внутри страны, так и экспортироваться в соседние государства, страны ЕС", - сказал он.-0-

Фото Олега Фойницкого