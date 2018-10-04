Комплексную реконструкцию пылегазоулавливающей установки на БМЗ планируют завершить в 2019 году

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современную пылегазоулавливающую установку (ПГУ №3) планируют ввести в эксплуатацию в ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Объем инвестиций в строительство установки превысит $13,5 млн. Реализация дорогостоящего проекта позволит еще больше снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Общая мощность новой ПГУ-3 - более 1,3 млн куб.м в час против нынешних - 600 тыс. Среди важных отличий возводимой установки - появление новой пылеосадительной камеры, которая одновременно будет служить и камерой дожига СО. "Еще одно новшество - система охлаждения отходящих газов. Новый холодильник обеспечит их естественное охлаждение при контакте с наружным воздухом и позволит снизить температуру газа за счет большей площади труб", - подчеркнул пресс-секретарь. Такое техническое решение исключит необходимость использования специальных вентиляторов и снизит потребление электроэнергии.

В настоящее время освоено более 55% средств, запланированных на проведение комплексной реконструкции ПГУ-3. Генеральный проектировщик - УП "Белпромпроект" - подготовил необходимые проекты. В полном объеме прибыло оборудование производства финской компании WaterGroupLtd. Непосредственно на объекте выполнен широкий перечень строительно-монтажных работ. "Для их завершения БМЗ необходима длительная остановка (более 120 суток) дугосталеплавильной печи №3. Она запланирована на апрель 2019-го. В этот период строители демонтируют старые газоходы, холодильник и аэрационные фонари, а также проведут полный монтаж комплекса нового оборудования", - уточнили на предприятии. Во время остановки запланирована и реконструкция системы водоподготовки, котельных №2, 3 и др.

На БМЗ функционирует три пылегазоулавливающие установки. Только за 9 месяцев текущего года на их ремонт и обслуживание направлено более $1,3 млн, около $660 тыс. из которых израсходовано непосредственно на закупку фильтров.-0-