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Комплексные учения по гражданской обороне и защите от ЧС пройдут в Жодино 9-11 июля

Регионы 06.07.2018 | 12:43
Фото из архива
Фото из архива

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексные учения по гражданской обороне и защите населения от ЧС пройдут в Жодино 9-11 июля, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Такие учения проводятся один раз в семь лет. "На протяжении всех дней аварийные службы города теоретически и на практике отработают вводные по ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Предусмотрены тренировки по устранению последствий урагана, эвакуации людей из торгового центра из-за вероятности обрушения строительных конструкций, восстановлению линий электросвязи, водоснабжения жителей города, отработка действий при обнаружении опасного предмета", - проинформировали в управлении.

Также во время учений будет проверена система оповещения, которая в случае опасности предупредит всех жителей и гостей города. Часть этой системы - сирена, при протяжном звуке которой необходимо немедленно включить телевизор или радиоприемник, чтобы прослушать рекомендации специалистов, как себя вести.-0-

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Теги
Жодино, Минская область, МЧС, учения
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