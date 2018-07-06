Комплексные учения по гражданской обороне и защите от ЧС пройдут в Жодино 9-11 июля

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексные учения по гражданской обороне и защите населения от ЧС пройдут в Жодино 9-11 июля, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Такие учения проводятся один раз в семь лет. "На протяжении всех дней аварийные службы города теоретически и на практике отработают вводные по ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Предусмотрены тренировки по устранению последствий урагана, эвакуации людей из торгового центра из-за вероятности обрушения строительных конструкций, восстановлению линий электросвязи, водоснабжения жителей города, отработка действий при обнаружении опасного предмета", - проинформировали в управлении.
Также во время учений будет проверена система оповещения, которая в случае опасности предупредит всех жителей и гостей города. Часть этой системы - сирена, при протяжном звуке которой необходимо немедленно включить телевизор или радиоприемник, чтобы прослушать рекомендации специалистов, как себя вести.-0-
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