Комплексные учения пройдут в Березинском районе 24-26 апреля

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексные учения по защите населения от ЧС и гражданской обороне пройдут на территории Березинского района 24-26 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.
Будет проверяться готовность районного звена областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) к функционированию в различных режимах и особых условиях. Теоретически и на практике будут отработаны действия служб района в нештатных ситуациях.
"По легенде, в первый день в результате прохождения циклона с ураганным ветром вблизи города образуется затор, машины повреждены упавшими деревьями, в этих условиях находится и автобус с детьми. Работникам экстренных служб необходимо будет оказать помощь пострадавшим и ликвидировать последствия непогоды. После этого действия учений перенесутся на производственный участок ОАО "Здравушка-милк". В результате проведения регламентных работ здесь произойдет авария в аммиачной компрессорной. Следующей вводной станет обнаружение в зале ожидания автовокзала оставленного без присмотра предмета с неизвестным содержимым", - рассказали в управлении.
Во второй день учений аварийные службы отработают действия при сильном ветре и возможном обрушении здания с массовым пребыванием людей. Также пройдут тренировки по ликвидации утечки газа в жилых домах, будут отработаны действия при угрозе обрушения моста через Березину и другие нештатные ситуации. Итоги учений подведут на третий день.-0-
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