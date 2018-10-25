Комсомол давал мощный импульс на всю дальнейшую жизнь - Терентьев

25 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комсомол давал мощный импульс на всю дальнейшую жизнь, шанс быть социально активным и успешным. Такое мнение высказал во время торжеств по случаю приближающегося 100-летия ВЛКСМ председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Скоро мы отметим 100-летие комсомола. За юбилеем молодежной организации стоит целая историческая эпоха, время великих свершений, новостроек, энтузиазма, побед и открытий, романтики творческих поисков. Ветераны с теплотой вспоминают это время, потому что ВЛКСМ - уникальная, не имеющих аналогов молодежная организация. Комсомол давал мощный импульс на всю дальнейшую жизнь, шанс быть социально активными и успешными", - отметил Владимир Терентьев.

Торжественное собрание для многих собравшихся стало местом встречи друзей. В зале присутствовали бывшие первые секретари обкома комсомола Аркадий Русецкий, Иосиф Наумчик, Зоя Крот, Людмила Прокофьева, Виктор Сиваков и Владимир Дубровский и другие бывшие члены комсомола.

Руководитель депутатского корпуса Витебской области также подчеркнул важность деятельности молодых людей в годы становления Советского Союза. "Комсомольские организации проводили собрания, вечера молодежи, разъясняли цели и задачи комсомола, создавали клубы и читальни. В 1920-1930-е годы Ленинский коммунистический союз молодежи Беларуси активно поддерживал направления по экономии ресурсов, повышению производительности труда, снижению себестоимости продукции. В годы первых пятилеток комсомол Беларуси шефствовал над строительством БелГРЭС в Оршанском районе, Минской ТЭЦ, "Гомсельмаша", Оршанского льнокомбината, Витебской трикотажной фабрики "КИМ" и других объектов. Энтузиасты трудились на строительстве ДнепроГЭС, Урало-Кузнецкого комбината, Комсомольска-на-Амуре, на шахтах Донбасса. Многие комсомольцы работали председателями сельсоветов, колхозов, бригадирами, звеньевыми, заведующими фермами. Комсомол был активным помощником партии по ликвидации неграмотности, строительству школ. Беларусь первой из республик СССР ликвидировала неграмотность среди взрослых и молодежи", - сказал Владимир Терентьев.

С первых дней Великой Отечественной войны сотни тысяч членов ВЛКСМ, не дожидаясь повесток, добровольцами записывались в Красную Армию и народное ополчение. Всего за годы войны в армию и на флот было отправлено свыше 3,5 млн комсомольцев. Находясь в оккупации, они сражались с нацистами, создавали подпольные комсомольские организации. После освобождения страны они внесли свой вклад в ее восстановление. "Более 60 тыс. комсомольцев и представителей молодежи Беларуси выехали на освоение целинных и залежных земель в Казахстан. ЛКСМБ объявил подшефными все наиболее важные стройки Беларуси и мобилизовал тысячи молодых людей на строительство Лукомльской ГРЭС, Полоцкого нефтеперерабатывающего и химического заводов, Белорусского шинного завода. Ярким событием в памяти наших земляков останется апрель 1981 года, когда на берега Западной Двины, преодолев под землей более 3 тыс. км, пришла сибирская нефть, был досрочно введен в строй нефтепровод "Сургут-Полоцк", - подчеркнул Владимир Терентьев.

Он добавил, что молодежь нового поколения продолжила традиции своих предшественников. Сегодня воплощением передовых идей и нужных обществу дел с такой же самоотдачей, как когда-то их ровесники-комсомольцы, занимаются активисты Белорусского республиканского союза молодежи. Объединение по праву считается преемником комсомола, строит свою деятельность в контексте реалий современности. Организация является связующим звеном между властью и молодыми людьми. "Время диктует новые формы работы, но основной посыл остается прежним - воспитание полноценно развитой личности, человека, умеющего трудиться на благо Родины", - заключил председатель Витебского областного Совета депутатов.

Сегодня в концертном зале "Витебск" прошло областное торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 100-летию ВЛКСМ. Перед его началом работала выставка раритетных фотоаппаратов, были представлены снимки комсомольцев во время различных мероприятий, сделанные десятки лет назад. Мероприятие собрало бывших комсомольцев, представителей областной и городской власти, общественных объединений, членом БРСМ и многих других.-0-