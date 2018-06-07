Конференция о проблемах врачебной этики собрала экспертов из семи стран в Витебске

7 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Конференция "Проблемы врачебной этики в современном мире" собрала экспертов из семи стран в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

В облисполком съехались медики, священнослужители, ученые из Беларуси, Нигерии, Украины, Шри-Ланки, Польши, Франции и Ватикана, чтобы обсудить широкий спектр вопросов. Перед началом форума гостей ознакомили с работой учреждений здравоохранения Витебска.

В разговоре с журналистами начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач отметил, что в Беларуси работает государственная программа "Здоровье народа и демографическая безопасность", и необходимый результат невозможно достигнуть без сотрудничества ветвей власти, религиозных и общественных организаций.

"Мы сегодня на форуме актуализируем те проблемы, которые существуют. Это вопросы рождаемости, ВИЧ, туберкулеза, абортов, эвтаназии, наркотиков, алкоголя и другие. Им уделяется большое внимание во всем мире, и только методами запрета получить положительный результат невозможно, нужна продуманная работа. На форум приехали ученые из-за рубежа, которые занимаются не только вопросами медицины и религии, но и, например, трансплантологии. Поэтому диапазон для контактов широк", - отметил Юрий Деркач.

Во время открытия конференции председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев подчеркнул знаковость научного форума для медицинской общественности региона. "Все направления работы конференции способствуют решению задач демографической безопасности, которая имеет определяющее значение для развития белорусской государственности. Надеюсь, разговор никого не оставит равнодушным, придаст дополнительный импульс развитию медицины в регионе", - сказал глава депутатского корпуса области. Он также добавил, что государство и католическая церковь стремятся к взаимодействию на благо людей. И хорошие отношения, установившиеся с бискупом Витебской диацезии Олегом Буткевичем, способствуют этому.

В своем выступлении апостольский нунций в Беларуси Габор Пинтер отметил, что тема конференции затрагивает проблематику современных разработок, которые бросают вызов обществу. "Мощность биотехнологий позволяет уже сегодня проводить манипуляции с жизнью, которые до недавнего времени были немыслимы. Эти процессы порождают огромные вопросы. Поэтому необходимо активизировать изучение и исследование эффекта биотехнологической эволюции", - подчеркнул он.

Конференция "Проблемы врачебной этики в современном мире" проходит 7-8 июня. Она проводится по инициативе Витебской епархии Римско-католической церкви и Витебского облисполкома при участии трех вузов областного центра. Духовными кураторами форума уже второй год являются священники Общества Иисуса.-0-