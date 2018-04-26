Конференция по изучению истории и права соберет в Витебске исследователей из шести стран

26 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция соберет в Витебске около 200 исследователей из шести стран, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой истории Беларуси исторического факультета Витебского государственного университета имени П.М. Машерова Анатолий Дулов.

Трехдневная международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы изучения и преподавания истории, социально-гуманитарных дисциплин и права" начнет свою работу сегодня в стенах ВГУ. Она открывает цикл мероприятий, посвященных 100-летию исторического факультета вуза. В работе научного форума примут участие представители учреждений образования и научно-исследовательских центров Беларуси, России, Украины, Латвии, Польши, Италии.

"Приятно, что в числе участников много выпускников витебского истфака", - сказал Анатолий Дулов.

На конференции пройдет обсуждение широкого круга вопросов теории и методологии истории, историографии и источниковедения, отечественной и всеобщей истории, международных отношений. Рассмотрят специалисты проблемы философии, культурологии, правоведения, методики преподавания истории и обществоведческих дисциплин. С материалами докладов знакомит сборник, изданный к началу форума.

Для гостей будет организована обзорная экскурсия по Витебску с посещением музеев. Можно будет выехать и в музей-усадьбу Ильи Репина "Здравнево".

Исторический факультет ВГУ отсчитывает свою историю с 1 октября 1918 года. Тогда в Витебском педагогическом институте образовался словесно-исторический цикл. В следующем году цикл был преобразован в социально-исторический факультет, который в дальнейшем неоднократно реорганизовывался. В 1955-м истфак Витебского пединститута был переведен в Могилевский педагогический институт. Историческое образование в витебском вузе возродилось в 1990-х годах. В 2001-м в ВГУ имени П.М. Машерова вновь был открыт исторический факультет. Сегодня на нем учатся около 350 студентов.-0-